Erling Haaland, do Borussia Dortmund, está na mira de gigantes europeus - AFP

Erling Haaland, do Borussia Dortmund, está na mira de gigantes europeusAFP

Publicado 12/03/2022 15:41

Um dos nomes mais cobiçados no mercado de transferências, o atacante Erling Haaland parece estar perto de definir o seu futuro. De acordo com informações do jornal 'Daily Mail', o jogador de 21 anos se aproximou de um acerto com o Manchester City para jogar no time de Guardiola na próxima temporada.

Fontes próximas à negociação na Alemanha garantem que o líder do Campeonato Inglês superou a concorrência do Real Madrid, que também sonha com o atleta, e deverá ser o próximo destino do centroavante norueguês do Borussia Dortmund.



Haaland tem uma cláusula de rescisão no valor de 75 milhões de euros (R$ 413 milhões) a partir do próximo verão europeu, que o Manchester City, de acordo com a publicação, deverá pagar. Ao todo, somando luvas e comissões, os ingleses devem desembolsar 100 milhões de libras (R$ 658 milhões).



A publicação ainda diz que a escolha pelo Manchester City passa também pela família de Haaland, uma vez que o clube faz parte de seu passado. O jogador do Borussia Dortmund é filho de Alfie Haaland, que atuou no clube britânico entre 2000 e 2003.



Segundo o jornal "The Times", o Manchester City também prometeu a Haaland que, caso assine com a equipe neste momento, não irá se opor a uma saída depois de cinco anos, quando acabaria o contrato, para que ele pudesse assinar com o Real Madrid, desde que esta seja sua vontade.



Haaland chegou ao Borussia Dortmund em janeiro de 2020 e desde então não para de marcar gols. Ao todo, o Cometa balançou as redes 80 vezes em 79 partidas, além de ter dado 21 assistências. Na atual temporada, o camisa 9 tem 23 gols e seis assistências em 20 partidas disputadas.