Publicado 12/03/2022 14:07

Dona absoluta da era de motores híbridos na Fórmula 1, que começou em 2014, a Mercedes, oito vezes seguidas campeã do Mundial de Construtores, pode não ter a mesma força dos últimos anos com a mudança do regulamento para a temporada de 2022. Pelo menos neste início. Quem diz é o heptacampeão Lewis Hamilton.

"Neste momento, não acho que vamos brigar por vitórias. Há potencial em nosso carro para chegar lá, mas temos que aprender a extrair esse potencial. Não somos os mais rápidos. Ferrari, talvez Red Bull, nós, McLaren... Não sei, mas não estamos à frente", garantiu o piloto inglês em entrevista coletiva neste sábado no Bahrein, onde acontece a pré-temporada. Hamilton ainda completou:



"Não é ótimo, não sei mais o que dizer. Espero que possamos descobrir para ver o real potencial desses carros. Na próxima semana espero que tenhamos mais ritmo. Há confiança de que podemos trabalhar contra qualquer problema".



A temporada de Fórmula 1 começa na próxima semana, justamente na pista de Sakhir, no Bahrein.