Em 2013, Edilson teve passagem pelo BotafogoFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 12/03/2022 19:00

Rio - O lateral-direito Edilson, de 35 anos, acertou o seu retorno ao Grêmio após quatro anos. O veterano estava livre no mercado desde o fim de 2021 depois de rescindir com o Avaí. O jogador realiza exames médicos na segunda-feira e assinará contrato por uma temporada. A informação é do portal "GE".

Edilson retorna ao Grêmio após quatro anos Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Com passagem pelo Botafogo, em 2013, Edilson chega ao Grêmio para suprir a carência na lateral-direita. Após Orejuela, contratado no início do ano para assumir a posição não ter dado certo, o clube gaúcho correu atrás de outro jogador para dar opção ao técnico Roger Machado.

No entanto, a contratação poderia ter sido realizada desde o início do ano, mas o retorno de Edilson sofria resistência. Por outro lado, com a urgência de reforçar a posição, o Grêmio acertou com o lateral-direito por uma temporada.