Estrela da WWE quebra pescoço ao vivo e sobreviveFoto: Reprodução/Facebook

Publicado 13/03/2022 17:20

Rio - O ex-campeão da WWE, Big E, quebrou o pescoço ao receber um golpe e cair de mal jeito em confronto realizado no Alabama, nos Estados Unidos. Segundo notícias da imprensa americana, o lutador quebrou as vértebras C1 e C6 mas por sorte não as deslocou, o que evitou danos na medula espinhal e não causou lesão ligamentar. Apesar do susto, Big E não precisou nem fazer uma cirurgia.



A lesão ocorreu durante um episódio ao vivo. Big E estava lutando em duplas ao lado de Kofi Kingston contra Sheamus e Ridge Holland. Depois que a luta se estendeu para fora do ringue até o acolchoamento mais fino que cobria o piso do ringue, Holland pegou o adversário e arremessou por com de seu ombro. Big E deveria aterrisar de costas no chão, mas acabou sofrendo o acidente.

O lutador permaneceu caído no chão e a luta foi interrompida. O atleta precisou ser retirado de maca e levado para um hospital local. Já com o diagnóstico de fratura, o atleta apareceu em um vídeo comemorando a sorte que teve de estar vivo e não ter perdido os movimentos do corpo.



- Realmente, significou muito para mim que tantos de vocês foram tão legais e conectados, pararam para me ver e me mandaram uma mensagem. Sinto que sou como um cilindro quebrado, mas estou muito agradecido, ficarei bem. É uma bênção - afirmou.