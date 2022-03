Estádio do Barcelona se chamará Spotify Camp Nou - Divulgação/Barcelona

Publicado 15/03/2022 20:00

Rio - No final da tarde desta terça-feira (15), o Barcelona anunciou, em uma publicação nas redes sociais, que fechou um acordo de patrocínio com o Spotify, serviço de streaming de músicas e podcasts. Além de estampar sua marca nos uniformes do clube, o aplicativo também adquiriu os direitos dos naming rights do Camp Nou, algo inédito na história do Barça.

Acordo com @Spotify para unir futebol e música como você nunca viu antes.

Mais informação: https://t.co/urV5YE8Fy4 pic.twitter.com/rmzgaYKh5f — FC Barcelona (@fcbarcelona_br) March 15, 2022

Com o acordo, o tradicional estádio do Barcelona passará a se chamar "Spotify Camp Nou". Nem o clube nem a empresa divulgaram os valores do contrato. No entanto, a imprensa local diz que o negócio gira em torno de R$ 130 milhões (aproximadamente R$ 734 milhões, na cotação atual).

Em nota oficial anunciando o acordo, o Barcelona revelou que quer aproveitar a parceira para poder realizar ações com a presença de artistas e personalidades do mundo da música.

"Se trata de uma união com a qual seguimos dando passos adiante nesta nova era que iniciamos e que demonstra, uma vez mais, o caráter inovador e a constante superação que caracteriza o Barça e que o converteram em um clube único no mundo", disse o clube.