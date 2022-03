Renan Lodi comemora seu gol contra o Manchester United - Divulgação/Atletico de Madrid

Publicado 15/03/2022 19:10

Rio - O Atlético de Madrid está classificado para as quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. Em duelo agitado no Old Trafford, os espanhóis foram superiores e eliminaram o Manchester United, de Cristiano Ronaldo, da competição, vencendo pelo placar de 1 a 0. O gol da equipe foi marcado pelo lateral-esquerdo brasileiro Renan Lodi, de cabeça. Após o final do confronto, alguns torcedores da equipe inglesa atiraram copos com cerveja, baldes de pipoca e outros itens no treinador do Atléti, Diego Simeone.

O confronto começou de forma agitada, com bastante ataques, mas poucas finalizações. A primeira grande chance do jogo foi aos 12 minutos, quando Cristiano Ronaldo tocou para Bruno Fernandes, que fez um cruzamento rasteiro. Elanga aparecer para finalizar, mas a bola acabou parando no goleiro Oblak, que fez uma bela defesa.

Aos 15, foi a vez do Atlético atacar. De Paul arriscou um belo chute de fora da área, certeiro, no ângulo direito. No entanto, De Gea fez uma ponte espetacular, e conseguiu espalmar a bola, evitando o que seria o primeiro gol da equipe espanhola.

No entanto, aos 33, Koke fez um lançamento para Llorente, que cruzou rasteiro para o jovem português João Félix abrir o placar para o Atlético de Madrid. No entanto, o VAR sinalizou impedimento no ataque, anulando o gol.

Porém, sete minutos depois, enfim saiu o primeiro gol do confronto. João Félix tocou de calcanhar para o francês Griezmman, que fez um belo cruzamento para Renan Lodi. O brasileiro cabeceou firme, no canto da meta defendida por De Gea, e abriu o placar para os espanhóis. Houve muita reclamação dos jogadores da equipe inglesa, por uma possível falta em Elanga. No entanto, na visão da arbitragem, o lance foi normal.

O empate do Manchester United quase veio ainda na primeira etapa, quando, aos 44 minutos, Bruno Fernandes arriscou um belo chute de fora da área, mas Oblak conseguiu espalmar.

O segundo tempo começou de forma um pouco mais morna, com Atlético de Madrid mais fechado, esperando os ataques do Manchester United, que pouco criava. Cristiano Ronaldo, jogando de centroavante, foi pouco acionado pelos seus companheiros.

Aos 21 minutos da etapa final, o técnico Ralf Rangnick trouxe as primeiras mudanças para sua equipe: Elanga, McTominay e Bruno Fernandes deixaram o campo para as entradas de Rashford, Matic e Pogba. Pouco tempo depois, Fred deixou o campo para a entrada de Cavani.

Para se defender, o técnico Diego Simeone trocou volante por volante aos 38 minutos. Cansado, Koke deixou o campo para a entrada de Kondogbia. Na sequência, Maguaire deixou a equipe do United para a entrada de Juan Mata.

A equipe inglesa seguiu pressionando a meta defendida por Oblak, mas não conseguiu ser tão precisa no momento da finalização. Mesmo com a entrada de Cavani, fazendo com que Cristiano Ronado deixasse de ser centroavante para virar um segundo atacante, o português passou em branco no jogo, e não deu um chute a gol em todo o duelo.

No último lance do jogo, o Manchester United teve um escanteio. Porém, mesmo com De Gea na área, Pogba errou o cruzamento, que acabou parado nas mãos de Oblak, dando brecha para que o árbitro encerrasse a partida.

Agora, o Atlético de Madrid aguarda o sorteio das quartas de final da competição. Pelo segundo ano consecutivo, Cristiano Ronaldo (assim como Lionel Messi), deixa a principal competição de clubes do mundo nas oitavas de final.