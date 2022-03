Faca encontrada no campo foi entregue à arbitragem do jogo entre São Paulo e Palmeiras, pela Copinha - Reprodução/SporTV

Faca encontrada no campo foi entregue à arbitragem do jogo entre São Paulo e Palmeiras, pela CopinhaReprodução/SporTV

Publicado 15/03/2022 18:00

Rio - A Federação Paulista de Futebol (FPF) confirmou a arbitragem para o Dérbi de quinta-feira (17), às 20h30, entre Palmeiras e Corinthians, no Allianz Parque, em jogo atrasado da sexta rodada do Paulistão. Matheus Delgado Candançan, de apenas 23 anos, será o responsável por conduzir o clássico.



Ele será auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis e Luiz Alberto Andrini Nogueira, O responsável pelo VAR no Allianz Parque será Jose Claudio Rocha Filho.



Apesar da pouca idade e ser formado em 2017, Matheus Candançan já passou por situações tensas em 2022. Ele foi o juiz na semifinal entre Palmeiras e São Paulo na Copinha São Paulo, onde um torcedor entrou em campo armado com uma faca.

Matheus foi o principal árbitro de apenas quatro partidas da atual edição do Campeonato Paulista. O juiz de 23 anos apitou a vitória por 1 a 0 do Corinthians diante do Santo André na segunda rodada, além do triunfo do Botafogo-SP contra o Guarani, e vitória do Ituano sobre a Ferroviária.



Sua última partida foi na décima primeira rodada do estadual, quando o São Paulo superou o Mirassol por 3 a 0.