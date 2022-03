Conselheiros do Santos dormem em reunião - Reprodução

Conselheiros do Santos dormem em reuniãoReprodução

Publicado 15/03/2022 16:41

Após o vazamento em redes sociais de imagens de três conselheiros do Santos dormindo durante a reunião da noite da última segunda, o clube deve abrir um procedimento interno para investigar o caso. Supostamente, Atila Souza, Luiz Roberto Muniz e Sidney Espinosa caíram no sono no encontro que discutia propostas de alteração do Estatuto Social.



As imagens incomodaram outros membros do Conselho Deliberativo do Santos. Além de a reunião tratar de um assunto sério, como a possibilidade do clube virar SAF, conselheiros acreditam que o vazamento das imagens prejudicou a imagem do clube e do próprio Conselho.

Ernani Thiotsu, membro do Conselho, em contato do LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE, admitiu que cobrou junto à mesa do Conselho Deliberativo explicações sobre o ocorrido e pediu uma investigação.



"Em vários aspectos, de quem vazou fazendo print, além do conselheiro dormindo não prestando atenção na reunião. A pessoa que fez o print não prestava atenção, fez a exposição não só do conselho como um todo, deixando uma imagem negativa, mas também queimando a imagem da instituição Santos Futebol Clube", disse o conselheiro.



"De qualquer forma, como viralizou, esses conselheiros, que nem sabemos se estavam dormindo ou tiraram de um contexto para usar de má fé, mandei um e-mail pedindo para mesa do conselho avaliar melhor essas imagens para ver se de fato correspondem a realidade. Que as devidas providencias sejam tomadas", completa Ernani.