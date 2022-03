Edmundo acertou com a Band - Divulgação/Band

Publicado 15/03/2022 16:31

Rio - Edmundo foi ídolo de Vasco e Palmeiras, tendo conquistado títulos importantes no futebol brasileiro. Porém, o Animal revelou em participação na Band, que poderia ter feito história por um outro grande clube brasileiro. O ex-atacante se destacou em 2005 pelo Figueirense e no ano seguinte recebeu um convite de Abel Braga para defender o Internacional.

"O dia que eu mais me emocionei foi quando eu cheguei pra jogar no Parque Antártica. Eu vestia a camisa do Figueirense. A torcida do Palmeiras contou meu nome do início ao fim. Eu fiz dois gols, foi 2 a 2 o jogo. Naquele dia tive o convite pra voltar, foi o ano em que o Internacional foi campeão do Mundo. O Abel me ligou para ir para o Internacional. Eu disse, vou voltar para o Palmeiras", contou.

Sob o comando de Abel Braga, o Internacional conquistou a Libertadores e o Mundial de Clubes em 2006. Edmundo preferiu voltar para o Palmeiras e defender o clube paulista, que naquela temporada acabou passando em branco.