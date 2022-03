https://odia.ig.com.br/_midias/jpg/2017/10/25/1200x670/1_25102017ab12-535153.jpg 1200w, https://odia.ig.com.br/_midias/jpg/2017/10/25/700x470/1_25102017ab12-535153.jpg 700w, https://odia.ig.com.br/_midias/jpg/2017/10/25/568x400/1_25102017ab12-535153.jpg 390w" alt="" width="1200" height="750" src="https://odia.ig.com.br/_midias/jpg/2017/10/25/1200x670/1_25102017ab12-535153.jpg" layout="responsive" noloading> Maurício Souza - Alexandre Brum / Agencia O Dia https://odia.ig.com.br/_midias/jpg/2017/10/25/1200x670/1_25102017ab12-535153.jpg 1200w, https://odia.ig.com.br/_midias/jpg/2017/10/25/700x470/1_25102017ab12-535153.jpg 700w, https://odia.ig.com.br/_midias/jpg/2017/10/25/568x400/1_25102017ab12-535153.jpg 390w" alt="" width="1200" height="750" src="https://odia.ig.com.br/_midias/jpg/2017/10/25/1200x670/1_25102017ab12-535153.jpg" layout="responsive" noloading>

Maurício SouzaAlexandre Brum / Agencia O Dia

Publicado 15/03/2022 16:05

Rio - O jogador de vôlei Maurício Souza se filiará nesta terça-feira ao PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, em um evento promovido pela deputada Carla Zambelli. Ele deve se lançar como candidato a deputado federal por Minas Gerais, seu estado de origem e onde reside. A informação é do portal "UOL".

Admirador declarado do presidente Bolsonaro, Maurício Souza está sem clube desde outubro. Na época, ele foi dispensado pelo por conta de comentários homofóbicos em uma postagem no Instagram. O caso teve grande repercussão e fez com que o atleta ganhasse a simpatia dos bolsonaristas, o que lhe rendeu mais de dois milhões de seguidores.

Além de Maurício, o evento também promoverá a filiação do coronel da PM Aginaldo de Oliveira, marido de Zambelli, candidato pelo Ceará, e o cantor de axé Netinho, que disputará as eleições pela Bahia. A ideia de Carla Zambelli é ter puxadores de votos para o PL nos principais estados do Brasil.