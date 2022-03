Alan Patrick - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 15/03/2022 17:19

Rio - O volante Alan Patrick, do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, recebeu contato do Internacional para atuar pelo clube gaúcho nesta temporada. Com passagem pelo Flamengo, o jogador de 30 anos integra uma lista de atletas que atuam no território ucraniano e da Rússia, que estão com contratos suspensos após o conflito entre os dois países. A informação é do portal "GE".

Alan Patrick é um velho conhecido do Internacional e foi campeão gaúcho em 2014. O volante está em recuperação de uma cirurgia na hérnia abdominal e despertou o interesse do Colorado para suprir o setor de criação.

No entanto, o Internacional fez apenas uma consulta, mas sem conversar sobre salário e tempo de contrato. Na atual temporada, antes de iniciar o conflito entre Ucrânia e Rússia, Alan Patrick disputou 20 partidas, marcou quatro gols e fez seis assistências.