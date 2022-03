Vinicius Junior - AFP

Publicado 15/03/2022 17:01

Rio - Um dos destaques do Real Madrid na temporada, o atacante Vinicius Junior voltou a ter sua renovação discutida pelo clube espanhol. De acordo com jornalista italiano Fabrizio Romano, o clube espanhol irá apresentar ao brasileiro uma proposta de valorização ao fim da temporada europeia.

O líder do Campeonato Espanhol estava debatendo um novo vínculo com o atacante, porém, por conta da negociação envolvendo a contratação de Kylian Mbappé, do PSG, o Real Madrid mudou o foco. No entanto, de acordo com o jornalista, a renovação de Vinicius Junior voltou a virar prioridade no clube espanhol.

Nesta temporada, o ex-jogador do Flamengo atuou em 38 partidas e anotou 14 assistências e 17 gols, totalizando uma média de 0,8 participação em gols por jogo, ou seja: a cada 10 partidas do Real, Vinicius participa de gols em 8 jogos.

Vinicius Junior foi contratado pelo Real Madrid no meio da temporada de 2018 e custou aos cofres do clube espanhol cerca de 45 milhões de euros. Atualmente seu contrato vai até 2024 e Vini Jr recebe 7 milhões de euros anualmente, segundo apuração do jornal espanhol As. O novo vínculo deverá ter uma multa no valor de um bilhão de euros (aproximadamente R$5.8 bilhões) e seu contrato até o fim de 2027.