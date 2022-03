Savic e Cristiano Ronaldo - Reprodução/Instagram Manchester United

Publicado 15/03/2022 16:12

Rio - Manchester United e Atlético de Madrid estão escalados para o confronto de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. No confronto de ida, no Estádio Metropolitano, as equipes terminaram empatadas em 1 a 1.

Para o confronto de volta, no Old Trafford, o técnico Ralf Rangnick escalou o Manchester United desta forma: De Gea, Dalot, Varane, Maguaire e Alex Telles; McTominay, Fred e Bruno Fernandes; Elanga, Sancho e Cristiano Ronaldo. Para o banco de reservas, estão disponíveis os seguintes atletas: Heaton, Henderson, Bailly, Jones, Lindelof, Wan-Bissaka, Lingard, Juan Mata, Matic, Paul Pogba, Edison Cavani e Rashford.

O Atlético de Madrid, comandado por Diego Simeone, iniciará o confronto desta forma: Oblak, M. Llorente, Giménez, Savic, Reinildo e Renan Lodi; Héctor Herrera, Koke e De Paul; João Félix e Griezmann. Os seguintes atletas serão suplentes no confronto: Lecomte, Christian, Felipe, Hermoso, Frán González, Ibra, Kondogbia, Serrano, Alberto Moreno, Carlos Martín, Luis Suárez e Ángel Correa.