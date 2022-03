Sede da Fifa em Zurique, na Suíça - Divulgação / Fifa

Publicado 15/03/2022 15:09

Após Fifa e Uefa banirem a Rússia e seus clubes de todas as competições internacionais, o Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) confirmou a decisão. A federação russa apelou em última instância na esfera esportiva, mas não conseguiu mudar sua situação.

Com isso, a Rússia, que disputaria a repescagem das Eliminatórias da Europa, está fora da Copa do Mundo e não poderá jogar contra a Polônia, dia 24. Os poloneses seguem direto para o próximo confronto do mata-mata.

Além da seleção, os clubes russos também acabaram prejudicados por causa da invasão de seu país à Ucrânia, desde 24 de fevereiro. O Spartak Moscou disputava a Liga Europa.



Quando recorreu, a federação russa soltou um comunicado em que dizia que a " decisão de retirar a seleção da classificação para a Copa do Mundo de 2022 foi tomada sob pressão de rivais diretos na repescagem, o que violou o princípio do esporte e as regras do fair play. (Uefa e Fifa) Não levaram em consideração outras opções possíveis de ação, exceto a exclusão completa dos times russos".



Antes da punição da Fifa, as federações da Polônia, Suécia e República Tcheca (as duas últimas estão na outra chave do mata-mata) disseram que se recusavam a enfrentar a Rússia em protesto à guerra.