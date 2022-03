Vinicius Junior foi vítima de racismo em jogo do Espanhol - AFP

Publicado 15/03/2022 13:50

Espanha - O atacante do Real Madrid, Vinicius Junior teve atuação destaca na vitória do Real Madrid sobre o Mallorca, na última segunda-feira, no Campeonato Espanhol. Porém, nem tudo foram flores na partida para o brasileiro. O programa espanhol ‘El Golazo de Gol’ captou imagens exclusivas que mostram ofensas racistas sofridas pelo ex-jogador do Flamengo na partida.

De acordo com a emissora de TV, os torcedores do Mallorca ofenderam racialmente Vinicius Junior com frases como: "Vá pegar bananas" e além disso, alguns espanhóis fizeram alusão a macacos com gritos: "Uh, uh, uh".

Não foi a primeira vez que Vinicius Junior foi vítima de racismo no futebol espanhol. O brasileiro foi hostlizado por torcedores do Barcelona, no Camp Nou. O atacante também sofreu com cânticos racistas como “macaco”. A La Liga já realizou denuncias contra as ofensas racistas sofridas pelo ex-jogador do Flamengo.