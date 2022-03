Maracanã será palco de duelo entre Flamengo e Vasco - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Publicado 15/03/2022 12:33

Rio - A partida entre Flamengo e Vasco que irá acontecer na próxima quarta-feira, válida pela semifinal do Campeonato Carioca, tem 20 mil ingressos vendidos. O jogo é o primeiro do confronto e irá acontecer no Maracanã, às 20 horas.

Por ter feito melhor campanha na Taça Guanabara, o Flamengo jogará por dois resultados iguais para se classificar para a final do Estadual. Já o Cruzmaltino terá que reverter a vantagem do maior rival. O jogo de volta acontece no domingo, às 16 horas, também no Maracanã.

Flamengo e Vasco se enfrentaram uma vez na primeira fase do Carioca. Em jogo bastante disputado no Nilton Santos, o Rubro-Negro levou a melhor e venceu por 2 a 1, gols de Filipe Luís e Arrascaeta. Gabriel Pec descontou para o Gigante da Colina.