Mike Tyson venderá maconha no formato da orelha de HolyfieldReprodução

Publicado 15/03/2022 13:20

O ex-lutador de boxe Mike Tyson resolveu levar a provocação ao limite e está vendendo doces de maconha no formato da orelha (com um pedaço faltando) de seu eterno rival Evander Holyfield.



O ícone do boxe, que vende produtos de cannabis desde 2016 por meio do selo Tyson Holistic, apesentou seu último lançamento, com clara menção ao caso ocorrido em 1997.

Na ocasião, os dois disputavam uma revanche. Faltando cerca de 40 segundos para o final do quarto round, os pugilistas estavam em um clinch, quando Tyson, irritado com uma suposta cabeçada de Holyfield, mordeu e arrancou um pedaço da orelha direita do adversário, cuspindo-a no chão depois. O boxeador gritou e pulou em círculos diante da dor.

Tyson foi suspenso por 15 meses, multado em R$ 15 milhões e desgraçado pelo público do boxe. Nos últimos anos, porém, ele formou uma amizade improvável com Holyfield e a dupla até estrelou um comercial juntos.

Recentemente, Mike Tyson, com 55, e Holyfield, com 59, ensaiaram mais uma luta para fechar a trilogia, porém, não chegaram a um acordo financeiro.