Ronaldo Fenômeno - Foto: Divulgação/AFP

Ronaldo FenômenoFoto: Divulgação/AFP

Publicado 15/03/2022 12:10

Rio - O ex-jogador Ronaldo Fenômeno irá se reunir com conselheiros do Cruzeiro para realizar uma reavaliação sobre a SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do clube mineiro. De acordo com informações da Rádio Itatiaia, o pentacampeão deseja fazer alguns ajustes no contrato de compra da Raposa.

Ronaldo assinou um acordo para ser dono de 90% das ações da (SAF) do Cruzeiro dentro de 120 dias e investir R$ 400 milhões. Porém, o Fenômeno quer incluir as Tocas da Raposa I e II na SAF, pois assim teria garantias do investimento feito na Raposa e ainda pagar passivos tributários.

De acordo com informações da rádio, a proposta do ex-jogador não foi vista com bons olhos pelo conselheiros do Cruzeiro. A inclusão dos Centros de Treinamentos do clube mineiro acabou gerando desagrado nos cruzeirenses.