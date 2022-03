Nanda Marques, musa do Flamengo - Reprodução

Publicado 15/03/2022 10:40

Rio - Musa da Lins Imperial, Nanda Marques participou do ensaio técnico da agremiação na noite do último sábado na Sapucaí. A atriz de pegadinhas do João Kleber e musa do Flamengo mostrou todo o seu samba no pé durante a apresentação da escola de samba da Série Ouro. Ela conta que estava sentindo falta de toda energia da Avenida.