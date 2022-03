Neymar não vive bom momento - AFP

Publicado 14/03/2022 20:00

Rio - Os atacantes Neymar e Lionel Messi foram alvos dos torcedores do PSG na rodada do Campeonato Francês, no último fim de semana. Apesar das críticas aos dois, o ex-jogador Edmundo afirmou que o brasileiro está em uma situação mais difícil que o argentino no clube de Paris.

"Messi foi vaiado e o Neymar hostilizado. Existe uma diferença entre as críticas, a torcida parede demonstrar uma insatisfação maior ainda com o Neymar, ele acabou de renovar o contratar. Acho que devem contratar jogadores que tragam competitividade o time, não somente nome. A montagem do time está errada", afirmou o comentarista da Band.

Apesar da vitória sobre o Bordeaux por 3 a 0, os dois craques foram criticados pelos torcedores por conta da eliminação do PSG para o Real Madrid, na Espanha, pela Liga dos Campeões.