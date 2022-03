Vinicius Junior deixou a marca dele pelo Real Madrid contra o Mallorca - AFP

Publicado 14/03/2022 19:03

Espanha - Pela 28ª rodada do Campeonato Espanhol, o Real Madrid venceu mais uma na competição. Fora de casa, os merengues passaram por cima do Mallorca e fizeram 3 a 0 nesta segunda-feira. O resultado foi a quarta vitória seguida do clube da capital espanhola no torneio.

Embalados pela classificação contra o Paris Saint-Germain na última semana, o Real Madrid teve dificuldades na primeira etapa e não saiu do zero contra o Mallorca. Coube a Vinicius Junior no começo do segundo tempo inaugurar o placar para os líderes do Espanhol.

Com apenas oito minutos, Valverde recuperou a bola no campo de defesa do Mallorca e tocou para Benzema. O francês inverteu os papéis e achou bem Vinicius Junior, que tocou sem chances de defesa para o goleiro adversário.

O centroavante francês, principal destaque na classificação contra o PSG, não voltou a fazer um hat-trick, mas balançou as redes em duas oportunidades. Ambos em lances com participações de brasileiros. Primeiro, Vinicius Junior sofreu pênalti e Benzema converteu. Depois, Marcelo deu assistência para o atacante dar números finais ao confronto.

Com o resultado, o Real Madrid chegou a 66 pontos, dez de vantagem para o vice-líder Sevilla. O Mallorca está na 16 ª colocação, dois pontos de vantagem para o Cádiz, que abre a zona de rebaixamento para a Série B do Campeonato Espanhol.