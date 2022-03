Hamilton busca o oitavo título na Fórmula 1 em 2022 - AFP

Hamilton busca o oitavo título na Fórmula 1 em 2022AFP

Publicado 14/03/2022 17:46

Heptacampeão de Fórmula 1, Lewis Hamilton incluirá o sobrenome da mãe, Carmen Larbalestier, em seu nome. O piloto da Mercedes fez o anúncio nesta segunda-feira em um evento em Dubai, Emirados Árabes Unidos, e avisou que trabalha para fazer a mudança também em seus créditos na Fórmula 1.

"Isso significaria o mundo para minha família. Tenho muito orgulho do nome da minha família Hamilton, mas nenhum de vocês deve saber que o sobrenome da minha mãe é Larbalestier. E eu vou incluí-lo. Espero que seja logo. Não sei se será nesse fim de semana, mas estamos trabalhando nisso", avisou.



Com o nome de Lewis Carl Davidson Hamilton, o britânico de 37 anos tomou a decisão para ajudar a dividir seu legado entre as famílias por parte de pai e de mãe. E aproveitou para falar de como os países de língua inglesa tratam o sobrenome das mulheres, que passam a utilizar o do marido quando casam.



"Não entendo completamente a ideia da mulher perder o próprio sobrenome quando se casa. Eu quero muito que o nome da minha mãe caminhe junto com o legado do sobrenome Hamilton", completou.

Mãe de Lewis Hamilton, Carmen Larbalestier se divorciou de Anthony Hamilton quando o filho tinha quatro anos, em 1989.