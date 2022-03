Apresentador - Neto - Foto: Reprodução/Os Donos da Bola

Rio - O apresentador Neto, do programa "Os Donos da Bola", decidiu sair em defesa de Abel Ferreira nesta terça-feira, após o técnico do Palmeiras sofrer ataques pessoais pelo comentarista Paulo Morsa, da "Rádio Transamérica".

Na ocasião, o comentarista chamou Abel Ferreira de "idiota" e "boçal". Por outro lado, o ex-jogador, que já teve atrito com o técnico do Palmeiras, ressaltou que, críticas que fogem do desempenho em campo, não cabem aos jornalistas.

"Quero dizer uma coisa em relação ao que aconteceu com o Abel Ferreira. É uma injustiça. A gente não tem que fazer [comentários] em relação ao que ele é como pessoa. Se ele é folgado - e muitas vezes é -, muitas vezes manda recado para nós, como fez com o 'time retranqueiro'", disse Neto no 'Os Donos da Bola'.

"Aí, desculpa. Faltar com respeito com o Abel Ferreira não está certo. Muito pelo contrário. O que ele fez, o que está fazendo, o que vai fazer em relação ao Palmeiras: dias Libertadores, Recopa, Copa do Brasil, fora o que ele disputou e não conseguiu vencer", completou.