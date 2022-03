Neymar está perto de voltar ao Barcelona, segundo portal - AFP

Neymar está perto de voltar ao Barcelona, segundo portalAFP

Publicado 15/03/2022 14:24

Rio - O atacante Neymar está sendo oferecido pelo Paris Saint-Germain ao Barcelona, segundo o portal "Footmercato". O clube francês renovou o contrato do camisa 10 até 2025, mas, de acordo com a publicação, está buscando uma solução para não ter danos econômicos.



No entanto, o clube catalão, que abriu as portas para a entrada do craque na Europa, não pensa na chegada do brasileiro na próxima temporada. O salário na faixa dos 30 milhões de euros (R$ 168 milhões) é um dos principais entraves, e os culés tem outras prioridades no mercado.



Com a saída de Neymar, o PSG iria abrir um grande espaço em sua folha salarial e poderia buscar um acordo pela renovação de Mbappé. O atacante da seleção francesa não busca apenas uma remuneração estrondosa, mas também quer ser protagonista de um projeto esportivo.



No último fim de semana, Neymar e Messi foram os principais alvos das vaias dos torcedores do clube na vitória diante do Bordeaux. Aos 30 anos, o camisa 10 não tem conseguido ser protagonista, e o PSG já caiu na Champions League e na Copa da França na atual temporada.