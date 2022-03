Neymar e Messi - PSG - Foto: Divulgação/AFP

Neymar e Messi - PSGFoto: Divulgação/AFP

Publicado 15/03/2022 16:21

Rio - Ídolo do Botafogo e grande personagem da história do futebol brasileiro, Túlio Maravilha descascou Neymar e Messi na última segunda-feira. Em entrevista ao 'Galera Esporte Clube', da RedeTV!, o ex-atacante afirmou que a dupla do PSG não está comprometida com o clube e ainda pensam no Barcelona.



- O Mbappé é o único que está salvando. Agora o Neymar e o Messi ainda não estão com comprometimento. A cabeça deles têm que estar [lá]. Eles estão pensando em Barcelona até hoje, mas estão jogando em Paris - disse Túlio, que afirmou que o único jogador que pode alcançá-lo em número de gols é Cristiano Ronaldo.

- O único que pode chegar perto dos 1000 gols é o Cristiano Ronaldo. Mas ele tem que jogar até os 40 anos e tem que chegar lá em alto nível. Ele é focado, mas vai depender da mente. Se a mente dele quiser, ele consegue - concluiu o ex-jogador, que também soma passagens por Corinthians, Fluminense e Cruzeiro.