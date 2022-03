Haaland - AFP

Publicado 15/03/2022 16:31

Rio - O Real Madrid fez uma reunião com o Borussia Dortmund por Erling Haaland, segundo o portal "Cuatro". O encontro entre Florentino Pérez, presidente do clube merengue, e Hans-Joachim Watzke, CEO da equipe alemã, acontece na capital espanhola.



De acordo com a imprensa inglesa, o Manchester City havia se tornado o destino favorito para o atacante norueguês na próxima temporada. No entanto, o Real Madrid tenta inverter a lógica uma vez que a janela de transferências se aproxima.

As relações entre o clube merengue e o Borussia Dortmund são excelentes, o que pode jogar em favor dos Blanco e a reunião ser decisiva para o desfecho da operação. Florentino Pérez está convicto e confiante de que o artilheiro tem vontade de atuar na capital da Espanha.



Além de Haaland, o Real Madrid pretende acertar a chegada de Kylian Mbappé para a próxima temporada. Por outro lado, o Manchester City não irá desistir de Haaland, uma vez que a contratação de Harry Kane ainda parece distante por conta do contrato do centroavante com o Tottenham.