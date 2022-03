Dummy do BBB "invade" o Globo Esporte com uma placa dizendo "pênalti pro Galo" - Reprodução

Dummy do BBB "invade" o Globo Esporte com uma placa dizendo "pênalti pro Galo"Reprodução

Publicado 15/03/2022 17:00

Rio - A diretoria do Atlético-MG segue em protesto contra a Rede Globo. Após os atletas da equipe ignorarem repórteres da emissora depois do duelo contra o Democrata, os dirigentes do Galo confirmaram que nenhum funcionário do clube (incluindo jogadores) dará entrevistas exclusivas à emissora. Isto porque, na última quinta-feira (10), durante o programa "Globo Esporte", um Dummy do BBB entrou no ar durante o programa esportivo, e levantou uma placa com os dizeres "penâlti pro Galo". Confira o momento:

O Globo Esporte de Minas também teve a visita do dummy do bbb e deu uma cutucada no @Atletico pic.twitter.com/K9SAffOQWd — SÉRIE A EMNÚMEROS (@SerieAemNumeros) March 10, 2022 Vale destacar que, no programa do dia seguinte, a Rede Globo pediu desculpas pela atitude, e disse que não tinha a intenção de ofender nenhum dirigente, atleta ou torcedor do clube mineiro. Vale destacar que, no programa do dia seguinte, a Rede Globo pediu desculpas pela atitude, e disse que não tinha a intenção de ofender nenhum dirigente, atleta ou torcedor do clube mineiro.

A decisão do Atlético-MG de não dar entrevistas exclusivas à emissora foi passada pelo próprio presidente do clube, Sérgio Coelho, que se reuniu com jornalistas e diretores da Globo Minas.

Esta postura do Galo se dá por diversos fatores. Além do clube não ter gostado da brincadeira, a diretoria do Atlético-MG tem receio de que a pressão gerada por torcedores adversários e pela imprensa acabe influenciando em alguma decisão da arbitragem, que poderia deixar de marcar pênaltis ou outros lances por conta disto.

O próximo duelo do atuão campeão do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil é no sábado (19), às 16h30 (horário de Brasília), contra a Caldense, no Estádio do Mineirão. O duelo será válido pela 11ª, e última, rodada do Campeonato Mineiro. Atualmente o Galo é o líder da competição, com 25 pontos.