Vasco encara o Flamengo na semifinal do CariocaThiago Ribeiro/AGIF

Publicado 15/03/2022 18:23

Rio - O Vasco não terá vida fácil contra o Flamengo nas semifinais do Campeonato Carioca. Para o comentarista Cicinho, do SBT, a única chance do Cruzmaltino chegar à decisão do Estadual é o rival não aparecer para o jogo e levar um W.O.

"A única chance do Vasco é o W.O. Só se o Flamengo não aparecer no jogo. A única chance é se quebrar o ônibus e o Flamengo não aparecer no estádio", disse Cicinho durante o "Arena SBT".

Flamengo e Vasco fazem a primeira partida das semifinais do Campeonato Carioca nesta quarta-feira, às 20h, no Maracanã. O jogo de volta será no próximo domingo, às 16h.