Neymar não vive bom momento - AFP

Publicado 15/03/2022 17:31 | Atualizado 15/03/2022 18:30

Rio - O Barcelona fechou a porta para o retorno de Neymar ao clube, segundo informa a imprensa espanhola.

Em baixa no PSG, o craque brasileiro teria sido oferecido a equipe catalã pelo time parisiense nesta terça-feira, que espera chegar a uma solução para não sofrer prejuízos econômicos com o investimento de 222 milhões de euros no atacante.



O projeto do Barcelona, com Xavi no comando, estabelece outra visão de mercado e os catalães, que atravessam momento financeiro delicado, descartam totalmente um investimento pelo retorno do jogador de 30 anos ao clube.