Em 2013, Edilson teve passagem pelo Botafogo - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 15/03/2022 18:53

Rio - O Grêmio anunciou a contratação do lateral-direito Edilson, de 35 anos, nesta terça-feira, para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Com passagem pelo Botafogo, o veterano, que estava livre no mercado desde o ano passado, retorna ao clube gaúcho após quatro temporadas.

Grêmio anuncia retorno do lateral Edilson Foto: Divulgação/Grêmio

Por outro lado, a negociação já estava encaminhada desde o final de semana. Em entrevista coletiva, após a vitória do Grêmio por 2 a 0 sobre o Ypiranga, pelo Campeonato Gaúcho, o presidente Romildo Bolzan confirmou o acordo com o atleta. Além disso, Edilson assistiu ao confronto dos camarotes da Arena.

Em 2021, Edilson atuou pelo Avaí e participou da campanha do acesso à elite do futebol brasileiro. Na última temporada, o lateral-direito disputou 44 partidas, marcou quatro gols e fez três assistências.