Haaland pode estar com os dias contados no Borussia DortmundAFP

Publicado 30/03/2022 17:48

Rio - O atacante Erling Haaland pode estar com os dias contados no Borussia Dortmund, da Alemanha. O CEO do clube alemão, Hans-Joachim Watzke, admitiu que será difícil manter o centroavante norueguês, caso o Manchester City encaminhe uma proposta. Além do clube inglês, o dirigente revelou também que podem chegar ofertas do Real Madrid e Barcelona, ambos da Espanha.

"Neste momento não sabemos nada do lado do jogador, nem ninguém nos abordou. No entanto, não temos argumentos financeiros para o segurar se o Manchester City fizer uma proposta", afirmou Hans-Joachim em entrevista ao jornal alemão 'Bild'.



Por outro lado, o dirigente aproveitou para tranquilizar os torcedores do Dortmund, alegando que, caso Haaland seja negociado, a "fábrica de talentos" seguirá no ritmo para desenvolver outro astro para o clube alemão.

"Isso já aconteceu algumas vezes: perdemos o Lewandowski para o Bayern, em 2014, e o Aubameyang para o Arsenal, em 2018. Criamos sempre uma nova estrela. Se o Haaland sair, vamos encontrar outro novo talento e desenvolvê-lo até ser uma estrela, que também será bom para a Bundesliga", destacou.