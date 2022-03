Zagueiro Victor Cuesta - Foto: Ricardo Duarte/Internacional

Zagueiro Victor CuestaFoto: Ricardo Duarte/Internacional

Publicado 30/03/2022 16:40

Rio - Importantes no passado recente, Victor Cuesta e Rodrigo Dourado estão de malas prontas para deixar o elenco do Internacional. Desde a chegada do técnico Alexander Medina muita coisa mudou dentro do grupo de atletas e a dupla foi deixada de lado.

Até mesmo com a torcida, antes incontestáveis, atualmente não gozam de prestígio e foram vaiados em alguns jogos dentro do Beira-Rio. De acordo com a Zero Hora, Rodrigo Dourado recebeu uma oferta do Fortaleza, mas não se animou em sair para o futebol nordestino.

No caso de Victor Cuesta, o Internacional tentou fazer uma negociação junto ao Corinthians que envolvia Bruno Méndez, porém não deu certo. A parte financeira pesou e o Alvinegro não se empolgou em ter Custa.