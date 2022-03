Mario Celso Petraglia - Reprodução de TV

Publicado 30/03/2022 16:07

Nos últimos anos, a abertura de capital para que times brasileiros se tornassem "clube-empresa", ou Sociedade Anônima do Futebol (SAF), se tornou realidade. Nomes de clubes envolvidos com grandes investimentos no momento são: Botafogo, Cruzeiro e Vasco. E, sobre o assunto, o presidente do Athletico-PR projetou o futuro da equipe com possíveis valores e aproveitou a chance para cutucar grandes times sul-americanos, inclusive o Flamengo.

"O Athletico está muito próximo de se tornar o maior clube das Américas. Me cobrem. Se abrirmos o nosso capital e trouxermos o valor que o Athletico vale hoje, seremos maiores que River, Boca e Flamengo", disse, em entrevista à Rádio Transamérica.

Essa é só mais uma cutucada, visto que a relação entre Flamengo e Athletico anda conturbada. A pedido especial de Paulo Sousa, o Rubro-Negro tenta a negociação do goleiro Santos. Contudo, nessa mesma entrevista, para a Rádio Transamérica, o presidente do Furacão disse que o time carioca nunca o procurou para tentar contratar jogador.

"Não houve nenhuma proposta. Não tem nada por escrito, nada oficial", afirmou, antes de completar:

"Não admito o "se houver". Primeiro eu tenho que ver. Falar com o menino e ver qual é a vontade dele. Para nós, o mais importante é o Santos. Vem outro goleiro, a fila anda, mas para ele é a vida dele. Pensamos em primeiro lugar no atleta. Foi assim em relação ao Nikão e a todos que a gente vende", revelou.