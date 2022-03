Vista da tribuna de imprensa do Maracanã - Reprodução/MaiorViagem

Vista da tribuna de imprensa do Maracanã

Publicado 30/03/2022 15:13

Rio - Flamengo e Fluminense seguem suas preparações para o duelo desta quarta-feira (30), pela ida das finais do Campeonato Carioca. No entanto, uma notícia desagradou os torcedores de ambas as equipes. A partir deste confronto, os preços das bebidas nos bares do Maracanã aumentarão. Confira a mudança nos valores:

Antigos preços:

Água: R$ 5,00

Refrigerante: R$ 8,00

Cerveja: R$ 10,00

Cerveja Duplo Malte: R$ 12,00

Novos Preços:

Água: R$ 7,00

Refrigerante: R$ 10,00

Cerveja: R$ 12,00

Cerveja Duplo Malte: R$ 14,00

Nas redes sociais, muitos torcedores reclamaram das mudanças. Confira:

14 conto na Brahma é um esculacho, prefiro beber água da chuva! — (@AJNetoo) March 30, 2022 Maracanã colocando essa nova tabela de preços, se antes eu já achava ruim uma latinha de Brahma 10 reais, agora que aumentaram p 12 eu não compro mesmo, um copinho de água 7 reais, uma lata de coca cola 10 reais, QUE ASSALTO É ESSE — gaby (@crf_sobrinho) March 30, 2022