Publicado 30/03/2022 14:19

Rio - A parceria entre esporte e escola foi determinante para a trajetória de Marcos Vieira, que o levou a campeonatos internacionais de futmesa. Nesta quarta-feira (30/03), ele dividiu a sua experiência com os alunos da Escola Municipal João Saldanha, em Botafogo, onde ele estudou. O lançamento do Projeto Futmesa nas Escolas contou com a presença do secretário municipal de educação, Renan Ferreirinha, e do secretário municipal de esportes, lazer Guilherme Schleder, e Rafaella Fontes, também campeã mundial de futmesa.



"A gente começou como uma pequena onda, e agora já temos muitos brasileiros nos campeonatos internacionais. Estamos no caminho de viver uma popularização muito rápida entre os brasileiros, assim como aconteceu com o surf. O esporte pode ser inacessível em outras modalidades, como no tênis e na natação. O futmesa precisa apenas de uma mesa e uma bola, o que podemos ter nas escolas. Estamos seguindo toda a cartilha para colocar este esporte nas olimpíadas e aí quem sabe a gente não traz uma medalha para o Rio?", comentou Vieira, campeão mundial de futmesa em 2019.

O Projeto Futmesa pretende instalar o equipamento para a prática do esporte em 600 escolas da Rede Municipal de Educação. Serão 1200 mesas que estarão a disposição de alunos e professores, para entrarem em contato com um esporte que vem se popularizando no mundo todo. Para o lançamento do projeto, 11 unidades escolares já receberam mesas.



"É mais um caminho apresentado aos nossos alunos. É um esporte democrático, que tem tudo a ver com o Rio e que todos podem participar. Que pode ser praticado tanto no pátio da escola, como na praia e em outros lugares. Mostrar esse caminho novo para os nossos alunos não é só abrir mais uma possibilidade para eles sonharem, é investir também na saúde e na disciplina que o esporte pode trazer para a vida deles", explicou o secretário municipal de educação, Renan Ferreirinha.



O momento é o ideal para surfar a “onda” do futmesa. O esporte tem cerca de cinco anos de existência apenas, mas já tem aspirações de se tornar modalidade olímpica, e pode revelar novos campeões. Agora o esporte brasileiro conta com um poderoso aliado na formação de campeões: a escola pública carioca.



Escola e esporte juntos na formação do cidadão

A paixão pelo esporte não foi o único elemento que fez com que Marcos Vieira encontrasse o caminho do sucesso no futmesa. Foi na EM João Saldanha que ele entendeu desde cedo a importância da disciplina para a realização dos seus sonhos. Marcos acredita na força do exemplo para ajudar a tornar o Rio de Janeiro um polo reconhecido em todo o país. Hoje nas redes sociais é possível encontrar vídeos onde grandes jogadores do passado e do presente aparecem dando show no futmesa.



"Eles podem olhar a minha caderneta da época em que eu estudava na João Saldanha, e se encontrarem duas faltas é muito! E depois eu saia da escola, comia alguma coisa, e ia jogar bola em qualquer lugar", revelou Vieira.



Para Rafaella Fontes, o esporte também se beneficia ao andar de mãos dadas com a educação. A popularização do futmesa faz com que os alunos reconheçam na escola um espaço para praticar a modalidade que vêem nas redes sociais, mas também faz com que o futmesa ganhe ainda mais popularidade.



"Foi muito bom poder estar aqui para poder mostrar um pouco o esporte. Lembro que quando eu estava na escola a gente não tinha esse equipamento para praticar o futmesa, tínhamos que improvisar. Ter essa mesa aqui, para os alunos conhecerem e praticarem é bom para o esporte e para os alunos", contou a atleta.



Mente sã e corpo são

A trajetória de Marcos não passou apenas pelo pátio e pela quadra da escola. O que ele aprendeu na sala de aula também foi de extrema importância para que ele mais tarde fosse estudar educação física e trabalhar com futevôlei, o que em 2016 fez com que ele entrasse em contato com o futmesa.



"Nas escolas os professores de educação física normalmente trabalham com o que a gente chama de Quarteto Fantástico: handebol, vôlei, futebol e basquete. Eu tive a sorte de ter professores que me apresentaram outros esportes, por vídeos e apresentações. Eu lembro muito também do professor de filosofia, que foi muito importante na minha formação. Me incentivou a abriu a minha cabeça. A gente conversava muito", contou Vieira.