Bola 'Al Rihla' será utilizada na Copa do Mundo do Catar - Divulgação

Publicado 30/03/2022 15:09

Os confrontos só serão decididos nesta sexta-feira, no sorteio dos grupos, mas a Copa do Mundo do Catar já possui 804.186 ingressos vendidos durante a primeira fase de comercialização. Estarão disponíveis pouco mais de 2 milhões de entradas para o evento, sendo que 17 milhões de pessoas se cadastraram para tentar adquiri-las.

De acordo com o comunicado da Fifa, a primeira fase de venda de ingressos teve torcedores que moram no Catar, nos Estados Unidos, na Inglaterra, no México e nos Emirados Árabes como os cinco principais compradores. Brasil está em oitavo lugar, um à frente da Argentina. Alemanha, Índia e Arábia Saudita completam o top-10.



Ingressos para o jogo de abertura e a final foram os mais procurados. Quem não conseguiu adquirir ainda, terá uma nova chance no dia 5, a partir das 6h (de Brasília), já sabendo quais confrontos poderá procurar.