Ronaldo Fenômeno - Gustavo Guimarães Aleixo / Cruzeiro

Ronaldo FenômenoGustavo Guimarães Aleixo / Cruzeiro

Publicado 30/03/2022 16:18 | Atualizado 30/03/2022 16:18

Cria do são Cristóvão e atualmente perto de comprar a SAF do Cruzeiro, Ronaldo Fenômeno voltará a ser comentarista no Fla-Flu desta quarta-feira, primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, às 21h40 no Maracanã. O ex-jogador falará sobre o clássico nos canais da Twitch da Ronaldo TV e do Gaules, segundo comunicado da Ferj.

Os dois canais foram parceiros de transmissão do campeonato desde a primeira rodada, exibindo na Twitch os jogos que foram transmitidos pela Record na TV aberta. A narração continuará com Paulo Bonfá.



Além da Ronaldo TV e do Canal do Gaules, o Campeonato Carioca deste ano também foi transmitido por outros canais, como do Casimiro na Twitch e Camisa 21, no Toutube.