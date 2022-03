Sede da CBF - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 30/03/2022 16:46

Rio - Diante de tanta polêmica envolvendo a arbitragem do futebol brasileiro, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) negocia a contratação de um profissional estrangeiro para assumir a chefia da Comissão de Arbitragem da Entidade. A preferência é que seja contratado um profissional europeu. A informação é do portal "GE".

A expectativa da CBF é de concretizar tal contratação antes do início do Campeonato Brasileiro. Vale lembrar que a primeira rodada da competição acontecerá no dia nove de abril. Ou seja, a Entidade possui menos de 15 dias para definir um nome e fechar a contratação.

O último presidente da Comissão de Arbitragem da Entidade foi Leonardo Gaciba, que foi demitido no dia 12 de novembro de 2021. De lá pra cá, a comissão é chefiadal, de forma interina, por Alício Pena Júnior, que era o vice de Gaciba.