Walter Casagrande é ex-jogador e atualmente trabalha como comentarista da Globo - Foto: Reprodução

Publicado 30/03/2022 16:45

Rio - Apesar do ótimo aproveitamento de 14 vitórias em 17 jogos nas Eliminatórias, o desempenho da seleção brasileira ainda não convence Casagrande. Em seu blog no "GE", o comentarista da Globo não colocou o time de Tite entre os favoritos à conquista da Copa do Mundo e disse que o desempenho da equipe deixou a desejar nos últimos quatro anos.

"Nestes últimos quatro anos, o time do Tite fez pouquíssimas boas partidas, daquelas em que o torcedor se diverte. Apresentou um futebol lento, com pouca agressividade e intensidade, e insistiu por muito tempo com os mesmos jogadores. (...) Achar que a seleção está em um ótimo momento porque bateu recordes de pontos, terminou invicta e nos últimos dois jogos goleou os de sempre, Chile e Bolívia, mesmo sendo em La Paz, é um pouco fora da realidade. Achar que o Tite já tem uma seleção que não depende do Neymar porque meteu 4 a 0 na Bolívia é forçar um pouco a barra", escreveu Casão.



"Neste momento, não coloco a seleção brasileira entre as favoritas. Para mim, França, Alemanha e Bélgica são melhores. Vale lembrar que nas últimas Copas o Brasil se complicou contra vários adversários: em 2014, contra o México e principalmente contra o Chile; em 2018, contra Suíça, Costa Rica e novamente o México", completou.



O Brasil terminou as Eliminatórias com 45 pontos, seis a mais do que a Argentina, segunda colocada. Além disso, também teve o melhor ataque do torneio, com 40 gols, mesmo tendo um jogo a menos contra a Argentina, que ainda não tem data para ser realizado.