Vista da tribuna de imprensa do MaracanãReprodução/MaiorViagem

Publicado 30/03/2022 17:38

Rio - Poucas horas antes do confronto de ida da final do Campeonato Carioca, o Fluminense se adiantou, e já divulgou as informações sobre a venda de ingressos sobre a partida de volta, no próximo sábado (02), às 18h (horário de Brasília), no Estádio do Maracanã.

Diferentemente do que aconteceu nas semifinais da competição, a grande decisão do estadual não possui vantagem para nenhuma das equipes. Ou seja, caso haja um empate no agregado, o título será decidido nos pênaltis.

CONFIRA AS INFORMAÇÕES SOBRE A VENDA DE INGRESSOS:



Sócios do Fluminense

– Vendas em nense.com.br, na aba “Ingressos”



Não-Sócios e torcedores do Flamengo

– Vendas para a torcida do Fluminense em fluminensefc.futebolcard.com

– Vendas para a torcida do Flamengo em futebolcard.com



Encerramento das vendas pela internet: 02/04 (sábado), às 17h



VALORES



Setor Sul (torcida do Fluminense)

– Sócios – R$ 24

– Inteira – R$ 60

– Meia-entrada – R$ 30



Setor Leste Inferior (torcida mista)

– Sócios – R$ 36

– Inteira – R$ 90

– Meia-entrada – R$ 45



Setor Leste Superior (torcida mista)

– Sócios – R$ 24

– Inteira – R$ 60

– Meia-entrada – R$ 30



Setor Oeste Inferior (torcida mista)

– Sócios – R$ 36

– Inteira – R$ 90

– Meia-entrada – R$ 45



Setor Norte (torcida do Flamengo)

– Sócios – R$ 24

– Inteira – R$ 60

– Meia-entrada – R$ 30



Setor Maracanã Mais (torcida mista)*

– Sócios – R$ 165

– Inteira – R$ 300

– Meia-entrada – R$ 185

*(Este setor oferece serviço de buffet com bebidas não-alcóolicas incluídas)



GRATUIDADES:



Torcida do Fluminense:

– Retirada antecipada em todos os pontos de venda

– No dia do jogo, a retirada de gratuidade no Maracanã será apenas na bilheteria 2

– Os torcedores que tiverem direito à gratuidade deverão portar a comprovação do benefício no ato da retirada do ingresso

– As gratuidades são limitadas e sujeitas a disponibilidade



Torcida do Flamengo:

– Retirada antecipada apenas na Gávea e na bilheteria 4 do Maracanã

– No dia do jogo, a retirada de gratuidade no Maracanã será apenas na bilheteria 4

– Os torcedores que tiverem direito à gratuidade deverão portar a comprovação do benefício no ato da retirada do ingresso

– As gratuidades são limitadas e sujeitas a disponibilidade



PONTOS DE VENDA E RETIRADA PARA A TORCIDA DO FLUMINENSE



Laranjeiras – Sede do Fluminense (Rua Álvaro Chaves, 41)

– Quinta (31/03), das 10h às 20h

– Sexta (01/04), das 10h às 20h

– Sábado (02/04), das 10h às 14h



Maracanã – Bilheteria 2 (SOMENTE RETIRADA DE INGRESSOS COMPRADOS ONLINE)

– Quinta (31/03), das 10h às 19h

– Sexta (01/04), das 10h às 19h

– Sábado (02/04), das 10h até o final do primeiro tempo



Plaza Shopping Niterói – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Quinze de Novembro, 8)

– Quinta (31/03), das 10h às 20h

– Sexta (01/04), das 10h às 20h

– Sábado (02/04), das 10h às 14h



Nova América – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Pastor Martin Luther King Jr, 126, Loja 1406)

– Quinta (31/03), das 10h às 20h

– Sexta (01/04), das 10h às 20h

– Sábado (02/04), das 10h às 14h



Caxias Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Rod. Washington Luiz, 2.895)

– Quinta (31/03), das 10h às 20h

– Sexta (01/04), das 10h às 20h

– Sábado (02/04), das 10h às 14h



Shopping Madureira – Loja Oficial Fluminense FC (Estrada do Portela, 222)

– Quinta (31/03), das 10h às 20h

– Sexta (01/04), das 10h às 20h

– Sábado (02/04), das 10h às 14h



Barra Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Av. das Américas, 4.666, Loja 259)

– Quinta (31/03), das 10h às 20h

– Sexta (01/04), das 10h às 20h

– Sábado (02/04), das 10h às 14h



Partage Shopping São Gonçalo – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Presidente Kennedy, 425, Loja 321)

– Quinta (31/03), das 10h às 20h

– Sexta (01/04), das 10h às 20h

– Sábado (02/04), das 10h às 14h



TopShopping Nova Iguaçu – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Governador Roberto Silveira, 540, Quiosque 112)

– Quinta (31/03), das 10h às 20h

– Sexta (01/04), das 10h às 20h

– Sábado (02/04), das 10h às 14h



Copacabana – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Barata Ribeiro, 458, Loja D)

– Quinta (31/03), das 10h às 20h

– Sexta (01/04), das 10h às 20h

– Sábado (02/04), das 10h às 14h



Bangu Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Fonseca, 240, Quiosque 9A)

– Quinta (31/03), das 10h às 20h

– Sexta (01/04), das 10h às 20h

– Sábado (02/04), das 10h às 14h



Park Shopping Campo Grande – Loja Oficial Fluminense FC (Estrada do Monteiro, 1200, Loja 206)

– Quinta (31/03), das 10h às 20h

– Sexta (01/04), das 10h às 20h

– Sábado (02/04), das 10h às 14h



Américas Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Av. das Américas, 15500, Loja 111 A)

– Quinta (31/03), das 10h às 20h

– Sexta (01/04), das 10h às 20h

– Sábado (02/04), das 10h às 14h



Norte Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Dom Helder Camara, 547)

– Quinta (31/03), das 10h às 20h

– Sexta (01/04), das 10h às 20h

– Sábado (02/04), das 10h às 14h



Cabo Frio – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Henrique Terra,1700)

– Quinta (31/03), das 10h às 20h

– Sexta (01/04), das 10h às 20h

– Sábado (02/04), das 10h às 14h



Shopping Grande Rio – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Maria Sendas Soares, 111, Loja 20)

– Quinta (31/03), das 10h às 20h

– Sexta (01/04), das 10h às 20h

– Sábado (02/04), das 10h às 14h



Ilha Plaza Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Maestro Paulo Silva, 400, Loja 208)

– Quinta (31/03), das 10h às 20h

– Sexta (01/04), das 10h às 20h

– Sábado (02/04), das 10h às 14h



Shopping Tijuca – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Maracanã, 987)

– Quinta (31/03), das 10h às 20h

– Sexta (01/04), das 10h às 20h

– Sábado (02/04), das 10h às 14h



ACESSO AO ESTÁDIO



– Os portões serão abertos às 15h

– É vedada a entrada com alimentos e bebidas no estádio

– O estacionamento localizado no Portão 9 estará aberto para o público, no valor de R$ 60