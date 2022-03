Mbappé, atacante do Paris Saint-Germain - AFP

Publicado 30/03/2022 18:07

Rio - A FIFA organizará, na próxima sexta-feira (01), o sorteio da fase de grupos da Copa do Mundo do Catar. Nos sorteios para os últimos mundiais, era comum vermos a presença de personalidades do esporte, incluindo jogadores em atividade. No entanto, segundo o jornal francês L'Équipe, o atacante do Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé foi convidado para participar da cerimônia, mas recusou.

O evento, que acontecerá em Doha, capital do Catar, terá início às 13h (horário de Brasília), e, segundo o comitê que está organizando a cerimônia, Mbappé alegou não ser o capitão da Seleção Francesa, e recusou pois "seu lugar não era ali".

A França, atual campeã do Mundo, já está classificada para a Copa do Mundo e, na tarde de terça-feira (29), venceu a África do Sul por 5 a 0 com grande atuação de Mbappé, que marcou dois gols e participou de outros dois.