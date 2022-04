Mbappé - AFP

Publicado 05/04/2022 13:08

Em busca de renovar o contrato com Mbappé, o Paris Saint-Germain está tendo ajuda de Emannuel Macron. De acordo com o jornalista Romain Molina, o presidente da França está participando da negociação entre as partes e tentando convencer o atacante a permanecer em território francês. Com vínculo até o fim de junho, o craque é desejo do Real Madrid.

O Emir do Qatar, Tamin bin Hamad al-Thani, também estaria disposto a disponibilizar todo o aparato econômico possível para a permanência de Mbappé na França. O líder de Estado ainda propôs colocá-lo como centro de um projeto esportivo.

A estrela do futebol francês ainda não tomou uma decisão mesmo depois de inúmeras tentativas do PSG por uma renovação. No entanto, as últimas declarações do jogador deram um ânimo aos dirigentes do clube. Mesmo assim, o Real Madrid monitora a situação, vê o desespero do time francês e confia na chegada do jogador ao clube espanhol.