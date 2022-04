Emerson Royal em ação pela Seleção - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 07/04/2022 15:39

Rio - A saída inesperada do Barcelona afetou o lateral-direito Emerson Royal, atualmente no Tottenham, da Inglaterra. O jogador de 23 anos, em entrevista ao programa espanhol "Qué t'hi jugues", relembrou a frustração após ter deixado o clube espanhol, mas comemorou a boa fase na Premier League.

Atualmente, o lateral é convocado constantemente à Seleção pelo técnico Tite, mas após deixar o Atlético-MG e acertar com o Barcelona, em 2021, o jogador não esperava que atuaria apenas em três partidas oficiais pelo clube espanhol.

"O Barça passava por um momento econômico muito difícil e tinha boas opções para mim aqui no Tottenham. O clube precisava de dinheiro. Eu ajudei o Barça e o Barça me ajudou. Eu queria ter sucesso no Barcelona. Eu tinha esse desejo e estava indo para isso", afirmou Emerson Royal ao 'Qué t'hi jugues'.

"Quando cheguei ao vi a situação no clube e eles conversaram comigo. A decisão foi muito complicada porque eu não queria sair. Mas depois optei por sair porque vi que era a melhor opção para mim. Acho que fui muito bem e hoje estou num dos melhores clubes do mundo e na melhor competição do mundo", completou.

Emerson foi questionado também sobre o desempenho da Seleção na Copa do Mundo no Catar. Em dado momento, o lateral-direito rasgou elogios ao elenco do Brasil e afirmou que irá lutar "até o último minuto".

"Vou lutar até ao último minuto para que o meu nome esteja em jogo. Brasil tem uma grande seleção. Temos que trabalhar muito para nos tornamos o favorito e ganhar o Mundial", concluiu.