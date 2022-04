Cristiano Ronaldo, atacante do Manchester United - Foto: Marco BERTORELLO/AFP

Cristiano Ronaldo, atacante do Manchester UnitedFoto: Marco BERTORELLO/AFP

Publicado 07/04/2022 14:28

Rio - O Manchester United decidiu qual será o novo técnico para assumir a equipe inglesa após a saída do norueguês Ole Gunnar Solskjaer. Além disso, a aprovação teria tido aprovação do craque português, Cristiano Ronaldo. A informação é do portal britânico da "ESPN".

Erik Ten Hag Foto: Divulgação/AFP

Após quatro meses sob o comando do treinador interino, Ralf Rangnick, o Manchester United acertou com o holandês Erik Ten Hag, que está no Ajax, da Holanda. Após o final da atual temporada, a negociação está encaminhada para o novo comandante assumir o clube inglês.

Além do técnico holandês, o treinador argentino Mauricio Pochettino estava também na disputa para assumir o United, mas os resultados negativos no comando do PSG, da França, não contribuíram a favor da decisão do clube inglês.