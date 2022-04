Polícia apreende maconha com o rosto de Neymar - Reprodução

Polícia apreende maconha com o rosto de NeymarReprodução

Publicado 07/04/2022 14:10

Rio - A Polícia Nacional Paraguaia fez uma apreensão curiosa na última quarta-feira. Em Hernandárias, cidade que faz fronteira com o Brasil, foram detidos mais de 800 kg de maconha com o rosto de Neymar estampado no produto.

A droga estava em uma caminhonete, com dois homens a bordo, e tinha destino a Foz do Iguaçu, no Paraná. A maconha foi dividida em várias embalagens, com a foto do camisa 10 da Seleção e o número 420 no rótulo.

Os meliantes foram presos em flagrante e alegaram que não sabiam que a droga estava escondida no pneu do veículo.