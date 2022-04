Mike Tyson - AFP

Publicado 07/04/2022 20:25

Rio - Durante um episódio do podcast 'Hot Boxin', Mike Tyson foi informado que Francis Ngannou havia recebido 600 mil dólares após ter defendido seu título no UFC. Surpreso com os valores, a lenda do boxe afirmou que em seu auge, recebia essa quantia apenas para se preparar para as lutas .

- Escute, isso seria as minhas despesas com treinamento. Essas são minhas despesas com treinamento - afirmou Mike Tyson.

Francis Ngannou concorda com a opinião de Tyson e já externou sua insatisfação com a política salarial praticada nos últimos anos. O lutador entrou nos ringues pela última vez em janeiro deste ano, quando derrotou Ciryl Gane. Agora, o camaronês quer lutar em outras modalidades, mas segue buscando um reajuste definitivo.

O salário dos lutadores no UFC é um tema bastante complexo que vem gerando muita discussão ao longo dos anos. Muitos atletas não concordam com os valores recebidos, principalmente nos momentos de grande conquista nos ringues.

Mike Tyson atualmente está com 55 anos e é considerado por muitos como o maior lutador de boxe de todos os tempos. Nos ringues, foi campeão mundial dos pesos pesados e é idolatrado por muitos fãs de luta.