Técnico Pep Guardiola busca o título da Liga dos Campeões pelo Manchester City - Foto: Lindsey Parnaby/AFP

Técnico Pep Guardiola busca o título da Liga dos Campeões pelo Manchester CityFoto: Lindsey Parnaby/AFP

Publicado 07/04/2022 19:20

O agente de Pep Guardiola, Josep Maria Orbotg, negou que o treinador catalão foi procurado pela CBF para ser o sucessor de Tite após o fim da próxima Copa do Mundo. O jornalista Marcelo Bechler, da "TNT Sports" apurou e divulgou a informação.



Segundo uma reportagem do jornal espanhol "Marca", o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, quer contratar Guardiola para ser o sucessor de Tite após a Copa do Mundo. Ainda de acordo com o jornal, a entidade entrou em contato com o irmão e assessor do técnico, Prere, para oferecer um contrato de quatro anos e um salário de 12 milhões de euros líquidos.

O periódico espanhol ainda informou que existe uma grande confiança por parte da CBF em contratar o técnico.

Em entrevista recente, Pep Guardiola desconversou sobre a possibilidade de assumir a Seleção Brasileira. Na época, o treinador do Manchester City afirmou que 'o Brasil tem grandes treinadores que merecem assumir a seleção Brasileira' e que esse assunto era um 'debate encerrado'.