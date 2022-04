Geyse fez o gol do Brasil no empate em 1 a 1 com a Espanha, em amistoso - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 07/04/2022 17:31 | Atualizado 07/04/2022 17:53

Sem poder contar com Marta, afastada dos gramados desde março por causa de uma cirurgia no joelho esquerdo, o Brasil seguiu nesta quinta (7) a preparação para a Copa América Feminina e empatou em 1 a 1 com a Espanha, que jogava em casa em San Pedro de Pinatar. Melhor do Mundo em 2021, Alexia Putellas abriu o placar, e Geyse, que substituiu a Rainha, marcou para a seleção feminina.

Logo aos sete minutos, Putellas cobrou falta, a bola desviou na barreira e entrou. Apesar da pressão da Espanha, o Brasil se encontrou na parte final do primeiro tempo e conseguiu empatar aos 39 após cruzamento da esquerda.



A Espanha foi superior em campo e criou outras chances, pressionando, mas a goleira Lorena fez boas defesas. Já nos acréscimos, a zagueira Antonia salvou uma bola quase em cima da linha.



A seleção brasileira feminina volta a campo na segunda-feira (11), às 15h30 (de Brasília), quando enfrenta a Hungria no segundo amistoso desta Data Fifa.