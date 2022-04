Marcinho pode reforçar o Internacional - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Marcinho pode reforçar o InternacionalFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 07/04/2022 16:15

Rio - Fora dos planos do Athletico-PR, o lateral-direito Marcinho pode reforçar o Internacional ainda nesta temporada. O ex-jogador do Botafogo, de 25 anos, não atua desde o dia 23 de fevereiro, quando cometeu o pênalti nos acréscimos contra o Palmeiras, pelo jogo de ida da Recopa Sul-Americana. A informação é do portal "GE".

Novo diretor técnico do Internacional, Paulo Autuori indicou a contratação do lateral para o clube gaúcho, apesar da diretoria do Colorado negar as tratativas pelo atleta. Por outro lado, a negociação estaria ainda sendo debatida por um contrato por empréstimo até o fim do ano.

Ainda de acordo com o portal "GE", o Athletico não planeja dificultar a saída de Marcinho, mas quer que o Internacional arque com os 100% dos vencimentos do lateral. No caso do Colorado, a proposta foi imediatamente aceita, afirmando ter pressa para fechar o negócio.