Publicado 07/04/2022 15:52 | Atualizado 07/04/2022 15:53

Rio - Roque Júnior não é mais comentarista da TV Globo. No mês passado, o ídolo do Palmeiras e pentacampeão com a seleção brasileira pediu demissão da emissora alegando que quer se dedicar mais aos estudos para trabalhar como gestor de futebol.